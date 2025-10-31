В "Мастерской Петра Фоменко" выпустили спектакль по Хемингуэю

Режиссером постановки выступил Иван Шалаев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьера постановки Ивана Шалаева "Старик и море", в основу которой легла одноименная повесть американского писателя XX века Эрнеста Хемингуэя, состоялась в Сером зале Старой сцены Московского театра "Мастерская Петра Фоменко", передает корреспондент ТАСС.

"Почему я обратился к этой повести? Постановку мне предложил актер Анатолий Горячев. 20 лет он мечтал ее сделать. И однажды сходил на мою "Бурю" в ГИТИС - в том спектакле у нас тоже был песок, море, скелеты рыб, - и как-то, видимо, у него это все совпало, откликнулось. Так что идея постановки не моя - произведение "Старик и море" стало для меня настоящим вызовом. Эскиз мы представили прошлым летом. И вот теперь выпускаем полноценную работу", - рассказывает в беседе с агентством Шалаев.

О сюжете повести

Написанная в 1952 году, уже в следующем, 1953-м, новелла "Старик и море" принесла Хемингуэю Пулитцеровскую премию и стала впоследствии одним из оснований для присуждения ему Нобелевской премии по литературе - этот текст, подчеркивает старший преподаватель кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Лысенко, занимает особое место в творчестве автора.

"Эта небольшая новелла рассказывает о рыбаке Сантьяго, живущем недалеко от Гаваны. После 84 неудачных дней ловли, на 85-й, он вступает в борьбу с огромным марлином, попавшимся ему на крючок. Несмотря на победу над самой рыбой, возвращаясь в деревню, старик теряет улов из-за нападения акул", - очерчивает собеседник агентства сюжет произведения.

Лысенко добавляет, что в контексте характеристики творчества Хемингуэя часто упоминается принцип айсберга: лишь одна восьмая его часть находится над водой. "То же и в новелле: все происходящее - не на виду у читателя", - говорит он. "Старик и море" располагает к многочисленным трактовкам, позволяет расставить акценты в произведении по-своему.

Режиссерский взгляд на героев спектакля

Так, Иван Шалаев развивает образ главного героя - рыбака Сантьяго (его исполняет Анатолий Горячев). "До репетиций мы смотрели на него как на немощного, маленького старика, на которого вдруг обрушилось какое-то счастье, чудо. Но в процессе поняли, что это не так. Наша история, она про самолюбивого, гордого человека с раздутым чувством собственного достоинства, про человека, который для удовлетворения амбиций готов пойти на все, он тешит свое эго", - отмечает режиссер.

Человек, утверждает персонаж Анатолия Горячева, "не для того создан, чтобы терпеть поражения". Вспоминая о своем давнем "состязании в силе с могучим негром", Сантьяго кричит: "Это я. Я, я. Я его победил". А борясь с рыбой, старик заявляет: он хочет, чтобы она думала о нем лучше, чем он есть на самом деле. Добавляя такие реплики, Шалаев, выступающий также автором сценической версии текста, смещает акценты в сторону раскрытия характера героя.

Интересно, что свое поражение в схватке с марлином в спектакле "Мастерской Петра Фоменко" Сантьяго воспринимает, как утверждает режиссер, с облегчением. "В конечном итоге эта постановка - про то, может ли человек признаться себе в самолюбии, отказаться от него. Ведь этот отказ тоже требует силы. И, конечно, поднимается вопрос того, насколько на самом деле ничтожны люди перед лицом природы, мы не всемогущи. Понимаю, что у Хемингуэя эта история отчасти про преданность своему делу, но для меня здесь слишком много этических вопросов", - поясняет он.

Получил развитие в спектакле Шалаева и образ мальчика (его играет Владислав Ташбулатов). "У нас он - свободный дух, та суперсила, которая есть внутри каждого человека, - обращает внимание режиссер. - Он продолжает играть, не зная окончания этой игры. Он - юность. Мечтатель, абсолютный фанат. То есть в этом отношении мы зацикливаем мир: есть закат, и есть рассвет (старик и мальчик соответственно - прим. ТАСС)".

Постановщик также отказывается от линейного повествования. Борьба Сантьяго с рыбой перемежается с эпизодами, раскрывающими характер отношений мальчика и старика. Каждый раз, когда рыбак произносит: "Эх, если бы со мной был мальчик", - мальчик появляется. Он поддерживает Сантьяго, делится с ним едой, рассказывает про результаты бейсбольных матчей, которыми так увлечен герой. Именно мальчик к тому же, ставя старика перед вопросом, не грех ли это - убивать рыбу, становится для него морализатором. Это еще одно отступление режиссера от текста американского автора.

Под занавес

Шалаев выступает в том числе художником постановки, он замечает: подход к сценографии - аскетичный. Среди реквизита - веревка и несколько консервных банок. "Остального удается достичь за счет света и звука: то мы находимся на пляже, то погружаемся под воду. Даже образ рыбы частично создается через свет", - добавляет он. В постановочной команде - художник по свету Нанна Шех, композитор Алия Гришель и хореограф Александр Николаев.

Спектакль создан в рамках проекта "Пробы и ошибки". Он стал дебютной для режиссера работой на сцене большого московского театра и вошел в репертуар "Мастерской Петра Фоменко". Первый премьерный показ "Старика и моря" собрал аншлаг, зрители вызывали артистов на поклон более пяти раз.