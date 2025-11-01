На колесе обозрения на ВДНХ пройдет световое шоу в День народного единства

Самое высокое колесо обозрения в Европе станет ярким символом единства, мира и гордости, отметили в пресс-службе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Световое шоу в бело-сине-красных цветах пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 4 ноября в честь Дня народного единства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"4 ноября в 18:00 самое высокое колесо обозрения Европы станет ярким символом единства, мира и гордости за нашу страну. "Солнце Москвы" подарит москвичам и гостям города праздничное световое шоу - мягкие переливы света, динамичные узоры и национальные цвета создадут атмосферу торжества и единения", - рассказали в пресс-службе.

Световое шоу продлится с 18:00 до 22:00, в эти часы режим работы аттракциона для посетителей не изменится.