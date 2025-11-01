"Читай-город": в России стали чаще интересоваться отечественным фольклором

Если раньше в топах продаж были мифы Древней Греции и Скандинавии, то теперь их уверенно теснят славянские боги, былинные богатыри и народные сказки, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Книжная сеть "Читай-город" провела исследование, в ходе которого выяснила, что среди жителей России спрос на прикладные издания о русском фольклоре вырос на 20%, на художественные произведения - на 30%, а на детскую литературу - на 16%, сообщили ТАСС в пресс-службе "Читай-города". Исследование проводилось в преддверии Дня народного единства.

"Ключевые тренды книжного рынка: свои герои важнее зарубежных. Покупатели "Читай-города" все чаще интересуются родной культурой. Если раньше в топах продаж были мифы Древней Греции и Скандинавии, то теперь их уверенно теснят славянские боги, былинные богатыри и народные сказки", - говорится в сообщении.

Так, сборник "Страшные русские сказки" Александра Афанасьева стал бестселлером 2025 года. В топ-5 произведений в категории "Фольклор" также вошли "Славянские мифы" Александры Барковой, "Большая книга славянских мифов" Александра Иликаева, а также "Мифы Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока" и "Пословицы и поговорки русского народа" Владимира Даля.

Интерес к своим корням также наблюдается в подростковой литературе. "Книги, в которых переплетаются элементы фольклора, становятся все более притягательными для подростков, что ведет к росту продаж в этом сегменте", - подчеркнули в пресс-службе.

В топ-5 жанра подростковой литературы вошли произведения Лии Арден "Морана и тень плетущая", "Морана и тень видящий", "Мара и Морок", "Невеста ноября" и книга Надежды Сова "Станция лихо".

Также из исследования ясно, что спрос на книги о народной культуре увеличиваются на 10-15% в месяцы, которые традиционно ассоциируются с подарками (февраль, март, декабрь).