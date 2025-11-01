В ЮАР слушатели оценили концерт российского пианиста Емельянова

Жители и гости Претории встретили музыканта с искренним радушием, сообщил посол России в республике Роман Амбаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский пианист Константин Емельянов выступил с дебютным концертом в Претории в рамках международного музыкального фестиваля, публика высоко оценила его талант. Об этом рассказал ТАСС посол РФ в ЮАР Роман Амбаров.

"Отрадно отмечать, что южноафриканская публика с каждым годом все больше открывает для себя талантливых артистов из России. 31 октября в Претории, в театре Аттербери, состоялся дебютный концерт выдающегося российского пианиста Константина Емельянова, впервые выступившего в Южно-Африканской Республике в рамках международного музыкального фестиваля Pianissimo", - отметил посол.

По его словам, жители и гости Претории "встретили российского музыканта с искренним радушием".

"Насладиться игрой российского виртуоза пришли члены правительства Южной Африки, представители деловых, научных, культурных кругов и СМИ, - продолжил Амбаров. - Среди зрителей было немало российских соотечественников, приехавших из разных уголков ЮАР. По отзывам слушателей, они стали свидетелями подлинного торжества музыкального мастерства, погрузившись в атмосферу, созданную нашим выдающимся пианистом".

Дипломат добавил, что в 2025 году фестиваль проходит только в одном городе - Претории, однако с учетом его бесспорного успеха будут приложены усилия, чтобы в будущем концерты Pianissimo состоялись и в других культурных центрах страны - Йоханнесбурге, Дурбане, Кейптауне.

"Приоткрою небольшой секрет и для ценителей классической музыки в России: в этом году в рамках зимнего фестиваля Pianissimo, который пройдет у нас в стране, ожидается участие одного из ведущих южноафриканских пианистов - 22-летнего Айзека Ван дер Мерве, уже сотрудничавшего со многими известными оркестрами", - сообщил Амбаров.

"Уверен, что развитие культурного обмена, в рамках которого южноафриканская публика открывает для себя российское искусство, а российские слушатели - богатое наследие Южной Африки, должно стать доброй традицией наших дружественных стран. Искренние и восторженные отклики зрителей служат лучшим подтверждением правильности этого курса", - констатировал посол.