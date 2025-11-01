В Новгороде презентовали проект "Николай Ставрогин"

Он приурочен к 150-летию художника Мстислава Добужинского

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Презентация проекта "Николай Ставрогин. Пролог к премьере", посвященная постановке спектакля "Николай Ставрогин" по роману Ф. М. Достоевского "Бесы" в МХТ в 1913 году и приуроченная к 150-летию художника Мстислава Добужинского, прошла в Великом Новгороде в рамках фестиваля театральных искусств им. Ф. М. Достоевского, передает корреспондент ТАСС.

"Это будет спектакль-инсталляция в доме-музее Достоевского, посвященная спектаклю "Николай Ставрогин", премьера которого состоялась в 1913 году на сцене Московского художественного театра. И мы попытались воссоздать эту творческую атмосферу застолья, как спектакль рождался. То есть все участники этого спектакля, экскурсии будут интегрированы в эту историю, станут членами команды. <...> Я должна поблагодарить обязательно музей МХАТ, потому что он дал огромное количество материалов, на базе которых была создана эта инсталляция", - сказала на презентации автор идеи, театровед Светлана Бердичевская.

Спектакль является совместным проектом международного фестиваля театральных искусств им Ф. М. Достоевского и музея МХАТ при поддержке Новгородского музея-заповедника. Премьера состоится 1 ноября в Старой Руссе в доме-музее Ф. М. Достоевского.

Режиссер Иван Пачин отметил, что в спектакле было важно отметить линию связи поколений. "От театра, конечно, очень мало всего остается, по одной фотографии очень трудно понять, что это такое было и как играли артисты, и поэтому, когда Ольга (Галицкая, куратор и художник проекта - прим. ТАСС) собрала эти документы и когда мы стали из выстраивать в аудиоспектакль, то, конечно, это все мне показалось очень правильным, соединяющим", - подчеркнул он.

В свою очередь, Галицкая отметила сложность воспроизведения спектакля. "Обычно мы знаем историю спектаклей по тому, как мы их видим в эскизах сценографии, которые хранятся где-то в книгах, или по фотографиям артистов, а тут спектакль, который был 100 лет назад, никто не снимал на видео. Мы не можем это увидеть и просто вот так описать, мы не можем о нем поговорить, потому что его как бы не существует. Он сохранился в критике, в каких-то записях. В общем, все это очень интересно прочитать", - сказала она, добавив, что задачей было совместить 150-летие художника Мстислава Добужинского и роман Достоевского "Бесы".

О фестивале

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. XXIX международный фестиваль театральных искусств им. Ф. М. Достоевского пройдет в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября.

