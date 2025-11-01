В Новгороде открылась выставка современного искусства "Тени на заднем плане"

В экспозиции представлены работы четырех современных российских художниц

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Выставка современного искусства "Тени на заднем плане" открылась в Великом Новгороде в рамках фестиваля театральных искусств им. Ф.М. Достоевского, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь представлены четыре современные российские художницы на взлете своей карьеры, они из разных городов России. <...> И выбирали мы их для данного проекта не просто так. У каждой из них театр присутствует в творческом методе, <...> это художницы, в чьем творческом методе действительно вшит театр, <...> и специально для данного фестиваля они сделали данные работы", - сказала на открытии куратор выставки, искусствовед Виктория Шишкова.

В беседе с журналистами она отметила, что на выставке представлены работы Татьяны Вафиной, Кати Никитиной, Беллы Новиньковой и Кристины Пуршиной. "Интересно посмотреть на то, как художники, работающие в разных стилистиках и с абсолютно разными творческими методами, обращаются, в принципе, к одной и той же теме. Как они в нее заглядывают с разных сторон, кто-то изнутри, кто-то снаружи, кто-то больше внимания обращает на визуально-композиционные решения, кто-то обращает внимание на символы, на внутреннее содержание", - сказала она.

Шишкова добавила, что ее задача как искусствоведа и куратора выставки - показать зрителям новую классику. "Все искусство когда-то было современным, и мы должны это помнить. Мы всегда оглядываемся назад и говорим, вот тогда было лучше, вот тогда было интереснее, это не так. <...> Мы не привезли на этот раз никаких сложных инсталляций, никаких сложных перфомансов, никакого сложного концептуального искусства, чтобы еще раз показать, что современное искусство - оно разное, и самое главное в современном искусстве - это замысел", - подчеркнула она.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. XXIX Международный фестиваль театральных искусств им. Ф.М. Достоевского пройдет в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября.

