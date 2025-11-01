В Крыму прошло самое многонациональное исполнение танца "Калинка"

В номере участвовали более тысячи представителей 48 национальностей

© Мария Малашенко/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. В Симферополе более тысячи представителей 48 национальностей станцевали танец "Калинка" в честь 165-летия со дня создания песни и танца "Калинка", которое отмечается в 2025 году, передает корреспондент ТАСС.

"Исполнение танца станет живым символом национального единства, гармонии многообразия культур и патриотизма, отражая стратегические задачи государственной национальной политики: укрепление межнационального согласия, развитие культурной идентичности, популяризация традиционной культуры и вовлечение молодежи в общественно значимую деятельность", - сообщили в государственном комитете по делам межнациональных отношений Республики Крым, отметив, что подобного масштаба исполнения танца "Калинка" в Крыму еще не было.

В исполнении танца участвовали русские, украинцы, крымские татары, армяне, болгары, греки понтийские, греки фракийские, немцы, итальянцы, азербайджанцы, караимы, крымчаки, евреи, чехи, французы, молдаване, корейцы, казахи, сербы, эстонцы, чуваши, мордва эрзя, мордва мокша, цыгане, белорусы, марийцы, грузины, узбеки, таджики, казанские татары, индусы, народы Африки, китайцы, чеченцы, осетины, аварцы, арийцы, поляки, турки, арабы, поволжские татары, испанцы, мексиканцы, пакистанцы, палестинцы, афганцы, японцы. Во время исполнения танца они развернули восьмиметровый флаг Российской Федерации.