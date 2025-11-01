В Каире открылся Большой египетский музей

Россию на церемонии открытия представляла министр культуры Ольга Любимова

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Большой египетский музей (также известен как Музей Гизы или БЕМ) открылся в Каире. Трансляцию торжественных мероприятий вела канцелярия президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Открытие Большого египетского музея знаменует начало новой главы в истории нашей страны. Это крупнейший музей в мире, посвященный истории одной цивилизации, и живое воплощение истории Египта", - подчеркнул ас-Сиси в ходе приветственной речи, добавив, что призывает всех высокопоставленных гостей отныне считать арабскую республику своим "вторым домом".

Закончив свое выступление, египетский лидер вставил недостающую часть пазла в макет здания музея, тем самым официально ознаменовав начало работы БЕМ. После этого в небо над пирамидами Гизы, у подножия которых проходят торжества, были выпущены фейерверки, а в самом музее зажглось освещение всех экспонатов.

Над сценой, где проходила концертная программа, демонстрировались сменяющие друг друга трехмерные голограммы, изображающие египетских богов и наиболее знаменитые артефакты, хранящиеся в музее, - например, маску фараона Тутанхамона, которую перевезли в Гизу из Национального музея на площади Тахрир.

Концерт по случаю открытия БЕМ включал в себя выступление танцевальных коллективов и симфонического оркестра. На сцену в Гизе вышли также египетский оперный певец Рагаа эд-Дин, актрисы и певицы Шерихан и Ясмин аль-Абд - все они были облачены в наряды, вдохновленные древнеегипетской культурой.

После завершения концертной программы ас-Сиси пригласил гостей церемонии на экскурсию по музею. В торжествах приняли участие 18 президентов, 12 королей и верховных правителей, 8 премьер-министров и еще 40 министров и спикеров парламента. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.