В Новосибирске покажут киноверсию спектакля китайского режиссера Итэна

Постановку представят в рамках Международного фестиваля актуального театра "Гравитация"

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Киноверсии оперы "Вольный стрелок", которую поставил в Пермском театре оперы и балета Антон Федоров, и спектакля китайского режиссера-новатора Дина Итэна покажут в рамках Международного фестиваля актуального театра "Гравитация" в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра "Старый дом".

"Лекции ведущих российских театроведов о трендах в пространстве актуального театра, интеллектуальные коллаборации с физиками и биологами, а самая главная фишка - кинопоказы мировых театральных премьер. 4 ноября сибиряки смогут посмотреть киноверсию оперы "Вольный стрелок", которую поставил в Пермском театре оперы и балета Антон Федоров, и киноверсию спектакля китайского режиссера Дина Итэна, - спектакль с успехом идет в Театре Наций", - сказали ТАСС в театре.

Международный фестиваль актуального театра "Гравитация" объединил яркие спектакли Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Гости могут послушать лекции, принять участие в лаборатории звука и познакомится с новосибирскими музыкальными группами.

Дин Итэн родился в Пекине в 1991 году. В Китае его называют молодым театральным режиссером-новатором и самым популярным режиссером в китайском театре на сегодняшний день. Он начинал свою карьеру как актер. В 2015 и 2016 годах дважды становился номинантом премии "Самый выдающийся молодой китайский театральный артист года". Победитель в номинации "Лучший актер" на Fangyu ART Festival в 2017 году.