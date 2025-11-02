Куры склевали реквизит: в "Москино" рассказали о съемках с животными

На натурной площадке "Юзовка" для съемок был построен целый поселок с настоящей конюшней, скотным двором и множеством домов, сообщила пресс-секретарь проекта "Порода" Виктория Жигунова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура кинопарка "Москино" позволяет обеспечить безопасность и комфорт животных, которые участвуют в съемках. Для проекта "Порода" здесь построили конюшню, гуси сами шли в кадр, а куры склевали реквизит, рассказали ТАСС в пресс-службе кинопарка.

"В проекте "Порода" снималось множество животных, <...> гуси так привыкли сниматься, что знали команду "мотор" и шли в кадр. Мы сделали на площадке импровизированный рынок, на прилавках лежало настоящее мясо, тыквы, капуста и другие продукты. Куры устроили диверсию - склевали всю капусту, и пришлось ее докупать", - цитирует пресс-служба пресс-секретаря проекта "Порода" Викторию Жигунову.

По ее словам, на натурной площадке "Юзовка" для съемок был построен целый поселок с настоящей конюшней, скотным двором, множеством домов.

Героем же фильма стал конь Абсент, в жизни "актера" зовут Доня, он был задействован в большом количестве сцен. "В экспедиции у него даже был дублер. Лошади принимали участие в довольно сложной сцене пожара, где был живой огонь. Важно было, чтобы они не пугались, и все прошло хорошо", - добавила Жигунова.

Кинопарк "Москино" - часть проекта мэра Сергея Собянина "Москва - город кино" и объект московского кинокластера, который развивает столичный департамент культуры. Здесь уже построены 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Соборная площадь Москвы".