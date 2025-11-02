В Москве покажут премьерный спектакль "Зона отчуждения" по Стругацким

Показ состоится на сцене киноконцертного зала "Эльдар" 19 и 20 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Москонцерт" представит первую театральную премьеру на сцене киноконцертного зала "Эльдар" 19 и 20 ноября. Зрители смогут увидеть фантастическую мелодраму "Зона отчуждения" по произведениям братьев Стругацких, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Мы делаем спектакль в "Эльдаре" впервые, в год 100-летия со дня рождения Аркадия Стругацкого это особенно интересно, это будет оммаж авторам, так как они главные фантасты нашей страны. Спектакль философский, сама история очень эмоциональная, хоть и о будущем, потому что мы говорим о человеческих чувствах. Это размышление на тему, что будет, если попробовать закупорить счастье и раздать всем", - рассказала ТАСС главный режиссер "Москонцерта" Мария Тихонова.

Действие спектакля разворачивается в XXII веке, драматические перипетии ждут персонажей на фоне рок-песен и оригинальной музыки Сергея Пантыкина. В центре сюжета - история сотрудника министерства по внеземным аномалиям. После потери возлюбленной в "Зоне посещения" он становится свидетелем и участником эксперимента по созданию вакцины счастья.