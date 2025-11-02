Полина Гагарина считает, что написанные ИИ песни лишены "искры божьей"

Искусственный интеллект никогда не сможет заменить живого артиста, уверена певица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. ИИ никогда не сможет заменить живого артиста, в нем нет "божьей искры". Таким мнением с проектом "НЬЮМ ТАСС" поделилась российская исполнительница Полина Гагарина.

"Нет, никогда. Ни настоящего артиста, ни настоящую песню написать он не сможет. Это слышно, и это поймут все. В ней нет искры божьей, и других вариантов нет", - ответила собеседница агентства на вопрос, сможет ли ИИ заменить настоящего артиста.

Певица отметила, что в процессе создания музыки не пользуется нейросетями.

"Единственное, что можно - генерировать какие-то картинки, скорее какую-то визуализацию. Но никак не музыку", - заключила она.