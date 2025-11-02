Любимова: Россия и Египет планируют несколько совместных культурных проектов

Министр культуры РФ отметила, что археологи из Российской академии наук участвуют в раскопках в Египте и обмениваются опытом с зарубежными специалистами

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия и Египет намерены реализовать несколько совместных культурных инициатив, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия-24" на открытии Большого египетского музея в Каире.

Таким образом, археологи из Российской академии наук участвуют в раскопках в Египте и обмениваются опытом с зарубежными специалистами. Кроме того, они содействовали в подготовке будущих выставок музея. "Для нас это очень важно, поскольку в будущем мы готовимся к очень серьезной совместной деятельности, к большим совместным проектам", - сказала глава ведомства.

Она отметила, что российские музеи, включая Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а также Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, совместно с египетскими партнерами работают над выставками, посвященными коптскому периоду и коптской православной церкви.