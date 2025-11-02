"1-2-3 Production" и киностудии СНГ снимут сериал о Великой Отечественной войне

Съемки будут проходить в нескольких странах

Редакция сайта ТАСС

© Карина Канчурина/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российская кинокомпания "1-2-3 Production" подписала с киностудиями стран СНГ меморандумы о создании восьмисерийной исторической военной драмы "Искра". Сериал будет основан на реальных историях представителей различных национальностей, участвовавших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

Подписание документов прошло на кинофоруме в рамках Международного фестиваля "Народы России и СНГ". В кинопарке "Москино" состоялась пленарная сессия с участием представителей киностудий стран Содружества, властей и кинопродюсеров. Главный кинопродюсер "1-2-3 Production" Елена Торчинская отметила, что солидный опыт работы с кинематографистами стран СНГ подтолкнул кинокомпанию к созданию общего, по-настоящему объединяющего проекта.

"Сегодня мы официально представляем наш восьмисерийный художественный игровой киносериал в жанре исторической военной драмы под названием "Искра". Для нас "Искра" - это не просто проект, это в первую очередь возможность отдать дань памяти тем, благодаря кому у нас с вами сегодня есть жизнь, будущее, возможность работать и быть счастливыми. Уникальность этого сериала не только в том, что он объединит в кадре судьбы и истории представителей десятков национальностей, участвовавших в Великой Отечественной войне, но и в том, что все киностудии стран СНГ будут вовлечены в этот процесс - продюсеры, актеры, режиссеры", - сказала Торчинская.

Съемки сериала будут проходить в нескольких странах. Автор сценария Дмитрий Марин подчеркнул, что создатели уделяют очень большое внимание достоверности будущего сериала, уже привлечены к работе профессиональные историки-консультанты, специалисты по истории стран СНГ и истории Великой Отечественной войны.

Международный форум "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября.

ТАСС - информационный партнер мероприятия.