В России стартует акция "Ночь искусств"

Мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь искусств" стартует 3 ноября во всех регионах страны. В 2025 году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "В единстве культур - сила народа". Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.

В Омской области мероприятия охватят не только областной центр, но и муниципальные районы. Главной площадкой станет музей-заповедник "Старина Сибирская" в Большеречье, где гости смогут принять участие в театрализованной экскурсии "Ожившая история" и посетить воссозданные исторические объекты. В Новосибирской области 3 ноября откроется музей истории российских немцев, а областная научная библиотека предложит насыщенную программу: выставку графики, концерты солистов музыкального театра и мастер-классы. Завершится акция 4 ноября экскурсиями за кулисы театра "Глобус" и масштабной программой в Концертном зале им. А. М. Каца.

В Свердловской области состоится творческий онлайн-марафон с коллективами из разных регионов. На Ямале гостей этнопарка ждет большой этнофестиваль с мастер-классами по народным промыслам и выступлением робота-трансформера. В Югре музей геологии нефти и газа предложит провести ночь за научными опытами. Тюмень встретит выставкой работ Пикассо и Магритта, а также концертами в полной темноте. В Кургане пройдут встречи с военными корреспондентами и ветеранами.

Начнется путешествие по региону с Казанского Кремля, где гости смогут погрузиться в восточные традиции через мастер-классы по каллиграфии и созданию вееров. Продолжится программа в Ульяновске, где одновременно можно будет познакомиться с казачьей культурой на выставке "Казачество на государевой службе", увидеть сатирическую выставку о Первой русской революции и насладиться работами Пикассо в художественном музее.

В Оренбурге профессор Бурлуцкая раскроет исторические тайны края, а в Саратове библиотека удивит гостей гармоничным сочетанием индийского Дивали и китайской чайной церемонии. В Чувашии мастер-классы по народному танцу и вокалу перейдут в театрализованные обрядовые сцены "Традиции народа - уклад жизни". Завершит это культурное путешествие Самара, где гости смогут прочувствовать связь времен через программу репинских "Бурлаков".

Ярославский художественный музей представит выставку из собрания Русского музея, включая хрестоматийное полотно "Взятие снежного городка". Белгород предложит открытую репетицию духового оркестра под управлением полковника Сергея Дурыгина. В Курске исследуют символизм белого цвета в искусстве от древних икон до современности. Рязань представит юбилейные выставки Хвощинской и Плисецкой, а Владимир и Суздаль предложат фольклорные программы и авторские экскурсии.

Санкт-Петербург, Ростов и Кавказ

Санкт-Петербург подготовил особую программу, объединяющую прошлое и будущее. Впервые в акции примет участие легендарный ледокол "Красин", где гости смогут почувствовать себя покорителями Арктики. Музей истории религии предложит необычную экскурсию, "воскрешающую" древних оракулов и шаманов. Для ценителей живописи Русский музей проведет мастер-класс "Пейзаж в акварели по-сырому", посвященный творчеству Архипа Куинджи. Театральная программа порадует разнообразием: от пушкинских "Цыган" в Молодежном театре на Фонтанке до масштабного "Тихого Дона" в "Мастерской". Главным музыкальным событием станет редкая опера "Гугеноты" в Мариинском-2. Ленинградская область также присоединится к акции с программами о дачных традициях и творчестве композитора Исаака Шварца.

В Ростовской области виртуоз-аккордеонист Александр Поелуев даст концерт в стенах публичной библиотеки. Черноморские курорты подготовили программы для всех учреждений культуры, а Новороссийск организовал более 50 событий. Волгоград представит наследие художников "Бубнового валета", а в Херсонесе пройдут ночные экскурсии с подсветкой древних руин. В Астрахани пройдут спектакли и открытие исторических зданий кремля.

Ставропольский музей-заповедник к своему 120-летию впервые покажет уникальные археологические находки. Дагестан предложит вечер памяти Расула Гамзатова и мастер-классы по кукловождению. В Карачаево-Черкесии развернется фотовыставка о многообразии народов России и пройдут мастер-классы по керамике.

Новые регионы

ДНР присоединится к акции в пяти городах с виртуальными выставками, концертами и спектаклями. Луганская Народная Республика проведет "Ночь искусств" под девизом "Мы вместе - в этом наша сила!", организовав этнофестиваль и премьеру программы с участием московских артистов. Мероприятия рассчитаны на все возрастные категории. Как сообщили ТАСС в министерстве культуры Херсонской области, регион присоединится к всероссийской акции в 2026 году.

ТАСС - генеральный информационный партнер акции.