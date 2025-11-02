В Москве на акции "Ночь искусств" пройдут концерты, спектакли и кинопоказы

Ежегодная акция состоится 3 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ежегодная акция "Ночь искусств" открывается в Москве и Подмосковье 3 ноября. В столице в музеях, театрах, библиотеках, культурных центрах и на других городских площадках 3 и 4 ноября запланировано около 350 мероприятий.

"В 2025 году мы предлагаем объединиться вокруг современников, определяющих направление искусства нашего города, и вокруг великих персон прошлого, которые были в авангарде искусства своего времени. Акция пройдет в нескольких форматах: мультиинструментального концерта и выставочных проектов, инсталляций и поэтических читок, лекций и кинопоказов, экскурсий и мастер-классов", - отмечается на сайте акции.

Как сообщила пресс-служба столичного департамента культуры, в парке "Зарядье" организуют творческую встречу, посвященную особенностям работы художников по костюмам. Также участники смогут бесплатно посетить выставку "Выпуск’25" в Паркинг галерее, которая включает избранные художественные и архитектурные дипломные работы более чем 300 выпускников, а всего в ней участвуют 27 учебных заведений Москвы. В Государственном Дарвиновском музее можно будет увидеть световидеомузыкальную программу о развитии жизни на Земле.

Государственная Третьяковская галерея в свою очередь приглашает зрителей посетить монографическую выставку "Карл Брюллов. Рим, Москва, Петербург", а также постоянные экспозиции "Шедевры русского искусства XI - начала XX века" и "Искусство XX века". Основное здание в Лаврушинском переулке и Третьяковская галерея на Крымском Валу будут открыты с 10:00 до 21:00. В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 3 ноября с 17:00 до 23:00 можно будет посетить по бесплатному билету постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и выставку "Выбор Марины Бессоновой".

Кроме того, музейно-выставочный центр "Росизо" представит ряд бесплатных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Так, с 17:00 до 20:00 3 ноября можно будет посетить выставку "Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек". А музей-заповедник "Царицыно" проведет обзорные прогулки после заката, а в Московском музее современного искусства расскажут о культурном коде русского авангарда.

Часть событий "Ночи искусств" будет посвящена юбилеям известных деятелей культуры. Например, 3 ноября в 16:00 в Государственном музее А. С. Пушкина состоится музыкально-поэтическая программа к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. 4 ноября детская музыкальная школа имени А. Н. Александрова представит концертную программу к 185-летию Петра Чайковского. А на Страстном бульваре разместится фотовыставка, подготовленная к 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой.

"Ночь искусств" в Подмосковье

Государственные музеи Московской области тоже традиционно присоединятся к акции, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма. Так, музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину подготовил программу мероприятий, посвященных доброте, творчеству и наследию великого композитора. Для юных гостей пройдет игровая программа с викторинами и играми. Взрослых посетителей ждет мастер-класс по созданию ароматов, вдохновленных фортепианными пьесами Чайковского из цикла "Времена года", театрализованная экскурсия по дому композитора, квест-игра и многое другое.

Музей "Новый Иерусалим" в "Ночь искусств" сделает в вечерние часы бесплатным посещение всех экспозиций. Кроме того, гостей комплекса также ждут квест, арт-медитация по выставке "Свет между мирами", интерактивная программа "Дорогой предков" в разделе экспозиции "Война. Победа. Память", а также лекции и другие активности.

Коломенско-Зарайский музей-заповедник в свою очередь подготовил творческие мастерские по созданию цветов из лент и композиции из полимерной глины. Помимо этого, в музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской к акции подготовили мероприятие "Подвиг во имя Отечества: историческая память народа". Посетителей ждут интерактивная программа-лекция "Зоя: символ народного единства", квиз "Народы-победители" и мастер-класс "Шепот истории".

ТАСС - генеральный информационный партнер "Ночи искусств".