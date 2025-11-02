Комедия "Папины дочки: мама вернулась" возглавила российский кинопрокат

Фильм продолжает сюжетную линию сериала "Папины дочки. Новые"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Семейная комедия "Папины дочки: мама вернулась" возглавила кинопрокат России и СНГ на выходных, собрав 359,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 30 октября по 2 ноября.

Фильм продолжает события сериала "Папины дочки. Новые". По сюжету в семью после долгого отсутствия возвращается мама дочек, Дарья Васильева (Васнецова). Теперь всем героям предстоит вновь найти общий язык, чтобы справиться со всеми трудностями и вновь стать одной дружной семьей. Главные роли сыграли Филипп Бледный, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева и Лиза Арзамасова.

Приключенческий фильм "Горыныч" собрал 313,1 млн рублей и занял второе место. Он рассказывает о моряке, который терпит крушение в батискафе и оказывается в волшебном мире. Ему предстоит множество приключений, и пройти через них ему поможет маленький дракон Горыныч, который считает героя своим родителем. Роли исполнили Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.

Мюзикл "Алиса в стране чудес" занял третье место, собрав 251,7 млн рублей. В нем рассказывается о девушке, которая попадает в страну чудес. Алисе придется столкнуться с испытаниями, чтобы найти выход из Зазеркалья и предотвратить катастрофу, которая грозит стране чудес. Главные роли исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман.