Регионы ПФО приняли участие в съемках клипа на песню ко Дню народного единства

Премьера нового видеоклипа "Гляжу в озера синие" состоялась 3 ноября

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Видеоклип "Гляжу в озера синие" из серии "Песни великой страны. С любовью из Приволжья" снят по проекту "Музыка вместе" ко Дню народного единства. В съемках приняли участие представители всех регионов Приволжского федерального округа, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ульяновской области.

"3 ноября состоялась премьера нового видеоклипа "Гляжу в озера синие" из серии "Песни великой страны. С любовью из Приволжья. Ульяновскую область в видеоролике представили солистка ульяновской филармонии Алена Тюрина и директор губернаторской детской школы искусств для одаренных детей Сергей Андрюхин", - говорится в сообщении.

Съемка клипа на песню Леонида Афанасьева и Игоря Шаферана проходила в 14 регионах Приволжского федерального округа. В нем отражены Кремль Нижнего Новгорода, леса Пермского края, исторические улицы Ижевска, набережная Йошкар-Олы, а также множество других достопримечательностей. В съемках приняли участие как начинающие, так и уже известные исполнители, среди которых заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации фольклорный ансамбль "Прялица" под руководством Натальи Кульковой, образцовый хор мальчиков "Маленький принц" под руководством Людмилы Герасимовой и другие.

По словам полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, новая композиция отражает "яркий образ нашей великой культуры и природного наследия Приволжья". "Музыкальное путешествие по регионам Приволжского федерального округа вдохновляет и объединяет зрителя и наполняет сердце гордостью за Родину. Это такое напоминание о силе единства, дружбе и богатстве культуры, которые делают нашу страну особенной и неповторимой", - приводятся слова Комарова в сообщении.

Видеоролик будет доступен на страницах проекта "Музыка вместе", на сайте полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, его трансляция также пройдет на региональных телевизионных каналах. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе и проекта "ДНК России".