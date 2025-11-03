Фотовыставку Евгения Халдея организовали в части ПВО, защищающей Крымский мост

Значительное количество кадров, сделанных Халдеем, хранится в фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, рассказала директор учреждения Татьяна Умрихина

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник организовал выставку фотографий Евгения Халдея в одном из воинских подразделений в районе Керчи, которое обеспечивает защиту Крымского моста, сообщила ТАСС директор учреждения Татьяна Умрихина.

"У нас сложилось давнее партнерство с командиром одного из военных подразделений, которое защищает нас, наше небо, Крымский мост. Очень хороший командир, неравнодушный, и у него молодые ребята со всей России, которые интересуются, для которых мы проводим экскурсии по нашим экспозициям на разных объектах. А не так давно у них появилась собственная площадка для мероприятий: открыли памятник "Слушающим небо", оборудовали место для выставок. И вот, мы сделали для них уже третью выставку - фотографий Евгения Халдея", - рассказала Умрихина.

Она сообщила, что значительное количество фотографий Халдея хранится в фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Эти уникальные кадры были переданы музею самим автором, а бесценные дневники и личные вещи фотографа поступили в собрание благодаря его дочери. Для организации выставки в воинской части с оригинальных материалов были изготовлены высококачественные копии.

"Это фотографии военных лет, в основном - керченские, но и те кадры, что были отсняты в Европе. Это важно показать молодежи, кто и как Европу освобождал, кто на Рейхстаге расписывался, учитывая происходящие в информационном пространстве попытки подменить исторические факты", - добавила собеседница агентства.

О фотокорреспонденте

Халдей - советский фронтовой фотокорреспондент, автор легендарного снимка "Знамя Победы над Рейхстагом". В качестве фотокорреспондента ТАСС Халдей вместе с советской армией побывал на многих фронтах Великой Отечественной войны. 10 ноября 1942 года приказом народного комиссара Военно-морского флота Николая Кузнецова был зачислен в кадровый состав ВМФ с присвоением военного звания техник-интендант 1-го ранга.

Работал в Керчи, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Ялте, Севастополе, а после освобождения СССР - в Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии и Германии. Принимал участие в фотосъемках Потсдамской конференции держав-победительниц, посвященной послевоенному устройству (17 июля - 2 августа 1945 года), а также Советско-японской войны.