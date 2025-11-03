В Ханое прошли вечера русской классической музыки "Белая ночь"

Главный дирижер Петербургской филармонии Николай Алексеев рассказал, что получил возможность почувствовать глубокую реакцию на выступление российских артистов и увидеть любовь вьетнамской публики к музыке

ХАНОЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Вечера русской классической музыки под названием "Белая ночь" прошли с большим успехом 1 и 2 ноября в оперном театре "Хогыом" столицы Вьетнама. Эти концерты стали одними из многих культурных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, которое две страны отмечают в 2025 году.

В мир русской классической музыки вьетнамскую публику погрузил академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, выступивший во Вьетнаме впервые за 143 года своей истории. Под управлением главного дирижера Санкт-Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева прозвучали Пятая симфония Петра Чайковского, фрагменты из опер Модеста Мусоргского, Чайковского, Николая Римского-Корсакова, а также вокальный цикл Мусоргского "Песни и пляски смерти". С заслуженным коллективом России выступили солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева (меццо-сопрано) и солист Музыкального театра "Геликон-опера" Алексей Тихомиров (бас). Зрителям были представлены "Полонез" из оперы "Евгений Онегин" Чайковского, "Гадание Марфы" из оперы "Хованщина" Мусоргского, "Третья песня Леля" из оперы Римского-Корсакова "Снегурочка".

Делясь с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями от гастролей в Ханое, главный дирижер Петербургской филармонии рассказал, что получил возможность почувствовать глубокую реакцию на выступление российских артистов и увидеть любовь вьетнамской публики к музыке. "Между Россией и Вьетнамом давно налажен культурный мост. Давайте его и дальше продолжать использовать, потому что музыка - это универсальное средство общения между народами, между людьми. Мы с удовольствием будем приезжать сюда и очень ждем у себя вьетнамских музыкантов", - сказал Алексеев.

Директор Санкт-Петербургской филармонии Илья Черкасов рассказал ТАСС, что важным событием гастролей стало подписание двустороннего соглашения о перспективном сотрудничестве сроком на пять лет между Петербургской филармонией и вьетнамским агентством Thanh Viet Production, выступившим организатором этих гастролей. "Мы полагаем, что это принесет пользу оркестру, мы рассчитываем, что артисты Петербургской филармонии станут частными гостями в Вьетнаме и это будет способствовать развитию культурного сотрудничества между нашими странами", - отметил он.