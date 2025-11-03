Умерла актриса и кастинг-директор Инна Штеренгарц

Ей было 77 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российская актриса, сценарист и кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла 2 ноября на 78-м году жизни. Информация о смерти появилась 3 ноября на портале "Кино-театр.ру".

Штеренгарц окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Впоследствии была заведующей литературной частью театра, а также редактором документальных фильмов на Свердловской киностудии.

В кино впервые снялась в 1993 году: тогда она сыграла в ленте народного артиста РФ Владимира Хотиненко "Макаров". Кроме того, актриса снималась в таких проектах, как "Каникулы в зазеркалье", "Вечерний звон", "Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя", "По ту сторону волков", "Метаморфозис". В качестве кастинг-директора Штеренгарц также сотрудничала с Хотиненко.