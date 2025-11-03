В Театре Вахтангова простились с Анатолием Меньщиковым

Актер умер на 74-м году жизни

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Анатолием Меньщиковым завершилась в Большом фойе Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

Актер умер 30 октября на 74-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Церемония прощания длилась около двух часов. Почтить память Меньщикова в этот день пришли десятки людей: его поклонники, друзья и коллеги. Среди них - заслуженные артисты РФ Светлана Йозефий, Михаил Васьков, Александр Рыщенков, Елена Сотникова, заслуженный артист РСФСР Александр Павлов, актеры Елена Мельникова, Ольга Гаврилюк, Андрей Зарецкий, Лидия Константинова, а также молодое поколение вахтанговцев - Полина Рафеева, Евгения Ивашова и другие.

Провожали артиста в последний путь, в том числе директор театра им. Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, главный режиссер Анатолий Шульев и народный артист РФ Евгений Князев. "Для нашего поколения он был Тоха Меньшиков - Тоха, с которым бок о бок мы проживали жизнь. Он был рыцарем театра, преданным, всегда его отстаивал. По неуважительным причинам Тоха не отсутствовал на сцене. Всегда был на всех спектаклях. Ни от каких ролей не отказывался - даже от очень маленьких, от массовок", - вспомнил Князев.

Сотникова же рассказала, как в одном из интервью Меньщиков ответил на вопрос о том, не задевает ли его, что ему достаются небольшие роли. "Для него самое главное - быть на сцене. Например, в постановке Римаса Туминаса "Ревизор" он сидел спиной в течение почти всего спектакля, изображая персонажа, который топит печь, - отметила актриса. - И тогда он сказал: "Даже просто сидеть спиной на сцене, когда вокруг играют любимые актеры, - для меня большая радость".

Соболезнования также выразил Васьков. "Я хочу сказать только одно: спасибо тебе, Тоха. За то, что мне есть что вспомнить, есть чему радоваться и улыбаться, есть о чем поплакать. Спасибо даже сейчас, когда ты ушел и тебя больше нет. Люди уходят, но память о них остается", - заключил артист.

Гроб с телом Меньщикова вынесли из Театра Вахтангова под долгие аплодисменты. Мастера похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.

Об актере

Меньщиков начал свой путь в Театре на Таганке: туда он пришел в 1967 году на должность машиниста сцены. Уже через год будущий актер впервые вышел на сцену: он исполнил роль Лорана в спектакле "Тартюф", заменив заболевшего артиста. В 1977 году Меньщиков окончил Театральное училище им. Бориса Щукина.

В Театре Вахтангова актер прослужил почти 50 лет, где исполнил более 100 ролей. Он работал с такими режиссерами, как Евгений Симонов, Александра Ремизова, Петр Фоменко, Мирослав Белович, Гарий Черняховский, Роман Виктюк, Владимир Иванов, Владимир Мирзоев, Римас Туминас, Юрий Любимов и другими.

"В последний раз Анатолий Сергеевич вышел на родную сцену 19 мая 2025 года в спектакле "Улыбнись нам, Господи". Для всех вахтанговцев - его коллег и партнеров, тех, кто любил, дружил и глубоко уважал Анатолия Сергеевича, - его уход стал горькой невосполнимой утратой. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Светлая, вечная память!" - сказано в некрологе Театра Вахтангова.