В Калининграде назвали имена лауреатов Всероссийской премии "Органист года"-2025

Местом проведения церемонии в шестой раз стал исторический Кафедральный собор начала XIV века на острове Канта

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения наград лауреатам Всероссийской премии "Органист года" - 2025, прошла Калининграде. Местом проведения этого торжества в шестой раз стал исторический Кафедральный собор начала XIV века на острове Канта, который с его уникальным органным комплексом по праву считается главным органным местом в России и один из органных центров Европы, передает корреспондент ТАСС.

"Всероссийская премия "Органист года" учреждена Фондом развития творческих инициатив при поддержке Российского музыкального союза и журнала "Музыкальная жизнь". Объявление имен обладателей премии проводится в рамках XVII международного музыкального фестиваля "Шедевры мировой классики", - уточнила пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко.

В этом году организаторы премии "Органист года" к четырем основным номинациям -"Персона", "Дебют", "За вклад в профессию", "За самую оригинальную и концептуальную программу", добавили еще четыре. Решено отметить деятельность музыкантов по "созданию культурных мостов" между странами, просветительство, вклад в сохранение органов и развитие органной традиции в России.

"Все номинанты премии "Органист года" - хорошо известные в органном мире и за его пределами музыканты. Органное искусство активно развивается, проявлял себя в разных уголках страны. И мы хотим, чтобы как можно больше участвовало в этом творческом конкурсе. От этого органное искусство только выигрывает. "Органист года", который проходит в шестов раз, в этом убеждает", - сказала в беседе с корреспондентом агентства перед началом церемонии художественный руководитель Кафедрального собора Вера Таривердиева.

"Звезды" органа

В первой номинации "Персона" обладателем премии стал Даниэль Зарецкий, заслуженный артист России, профессор, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории. Это - один из самых востребованных современных органистов, 40 лет ведет активную концертную деятельность. Лауреат и дипломант многочисленных Всероссийских и международных конкурсов органистов, обладатель премии "Органист года".

Премии в номинации "Вклад в профессию" удостоена Евгения Камянская, солистка Пермской филармонии, профессор Пермского государственного института культуры. Многогранная деятельность Камянской раскрывают редкое сочетание качеств: масштаб, аналитическое мышление, понимание современных процессов и перспектив развития.

В номинации "Дебют" премия присуждена Денизу Оналу, студенту четвертого курса Новосибирской государственной консерватории. Он - лауреат IV Всероссийского музыкального конкурса, I Конкурса молодых органистов в рамках органного фестиваля "Зарядье" в Москве, Международного конкурса "Звездный Олимп", Международного конкурса "Юный органист", и многих других. В номинации "За самую оригинальную и концептуальную программу" премии удостоена Лариса Тимшина из Челябинской филармонии. На своей страничке во ВКонтакте она призналась, что очень рада спустя почти 25 лет вновь побывать в "прекрасном городе Калининграде", на Всероссийской премии "Органист года"-2025.

Особо была отмечена солистка казанского театра "Камала" Вероника Лобарева, она удостоилась премии в номинации "Развитие органных традиций в Татарстане". В номинации "Просветительство" обладателем премии стала лауреат международных органных премий Анна Учайкина. Еще в одной новой номинации "Вклад в сохранение органов в России" отмечен Сергей Горохолинский, органный мастер Карельской государственной филармонии.

В номинации "Создание культурных мостов" между странами и народами премии удостоен единственный зарубежный органист Жан-Пьер Стайверс, титулярный органист Собора святого Христофора, Карольской капеллы и арт-директор Фонда органистов в Рурмонде (Нидерланды). Этого музыканта - широко известного в мите, одного из ведущих органистов в Нидерландах хорошо знают и любят в Калининграде. Он - лауреат первого конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, который проходил в этом же органном зале собора 26 лет назад. И как заметила Вера Таривердиева, "несмотря на все сегодняшние сложности и проблемы, Жан-Пьер - частый гость в России, участвует в наших концертах фестивалях". "И это очень справедливая награда для него". Как и приглашение от Государственного академического симфонического оркестра республики Татарстан на органный фестиваль в Казани.

Сопровождали и завершали церемонию вручения премии "Органист года" выступления участников и почетных гостей, исполнение музыкантами произведений классиков на органе. В их числе, лауреат премии Москвы, профессор Евгения Кривицкая, хор Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова, хор мальчиков и юношей "Каприччио" и ансамбль Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, и другие.

О Кафедральном соборе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был основан в 1333 году. Во время Второй мировой войны при бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией собор очень сильно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, и спустя шесть лет привели в порядок его внешний облик, а затем и внутренний. Также в концертном зале был установлен первый духовой орган, к которому позже прибавился второй, кратно превосходящий его по размерам. Общее количество регистров двух органов - 122. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России.

В начале 2020 года в концертном зале собора установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе, позволяющую звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя.