В Петербурге выступит труппа из Перми в честь 100-летия пермского балета

Гастроли пройдут с триптих-программой о диалоге эпох и преемственности традиций российского искусства

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Балетная труппа Пермского театра имени Петра Чайковского выступит в Петербурге с триптих-программой, знаменующей новый этап творческой жизни коллектива. Гостям предоставлена сцена БДТ имени Георгия Товстоногова.

Гастроли пройдут под знаком предстоящего 100-летия пермского балета, которое будет ознаменовано целым рядом событий этого и будущего годов.

"Эти гастроли открывают череду юбилейных событий, которые продлятся весь сезон. Впереди - капитальное возобновление "Лебединого озера", готовим премьеру новой "Жизели" в оригинальной хореографии Алексея Мирошниченко. Именно этим названием в 1926 году начала свою жизнь балетная труппа театра. Для нынешних гастролей мы выбрали уникальный репертуар, представляющий художественный уровень коллектива", - рассказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор театра Анна Волк.

Лейтмотив вечера - диалог эпох и преемственность традиций российского искусства. Все три балета поставлены на музыку русских композиторов разных поколений. XIX век представляют "Вариации на тему рококо" Чайковского, ХХ век - "Орфей" Игоря Стравинского в хореографии главного балетмейстера труппы Алексея Мирошниченко, XXI век - Ultima Thule одного из лидеров современной российской музыки Владимира Раннева в хореографии Вячеслава Самодурова. Оба постановщика начинали свой профессиональный путь в Петербурге, в Мариинском театре.

"В этом триптихе мы размышляем о природе творчества, стремимся перешагнуть за грань неизведанного, приоткрыть завесу очевидного и нащупать связь между мирами, которые на самом деле есть одно целое", - сказал о гастрольных балетах руководитель труппы.