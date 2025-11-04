Пореченков назвал человекоцентричность главной тенденцией развития театра

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент фестиваля театральных искусств им. Ф. М. Достоевского, народный артист РФ Михаил Пореченков назвал человекоцентричность главной тенденцией развития театрального искусства.

"Надо двигаться к человеку. Мы так далеко от него ушли с развитием искусственного интеллекта, с развитием интернета, мы так далеко убежали от человека, от его внутренних проблем, от сострадания, от понимания, что такое человек, что такое душа, что такое любовь", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о тенденциях в развитии современного театрального искусства.

Пореченков отметил, что нужно вспомнить об "очень простых, но одновременно очень сложных вещах, которые связаны с человеком, с Богом, с жизнью, с вдохновением".

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За эти годы в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. XXIX Международный фестиваль театральных искусств им. Ф. М. Достоевского проходит в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.