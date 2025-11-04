В Абхазии впервые пройдут гастроли театра им. Вахтангова

На сцене Государственного русского театра драмы им. Искандера покажут четыре спектакля, в том числе для детей

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Гастроли Государственного академического театра им. Е. Вахтангова впервые пройдут в Абхазии с 6 по 9 ноября, на сцене Государственного русского театра драмы им. Искандера покажут четыре спектакля, в том числе для детей.

"6-9 ноября 2025 года на сцене Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера легендарный российский театр покажет свои лучшие спектакли, спектакли с участием корифеев Вахтанговского театра - народных артистов России Евгения Князева, Юлии Рутберг, Андрея Ильина, молодых звезд театра - Павла Попова, Эльдара Трамова, Владимира Логвинова, Юрия Поляка и других прекрасных артистов. Театр имени Евгения Вахтангова - один из лучших, самых популярных и художественно совершенных театров России и всего мира", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного русского театра драмы Абхазии им. Ф. Искандера.

На сцене будут представлены спектакли "Пиковая дама" А. С. Пушкина с участием Князева, один из самых аншлаговых, популярных спектаклей в Москве "Наш класс" Т. Слободзянека, спектакль для детей в постановке Александра Коручекова "Сказка о попе и работнике его балде" А. С. Пушкина.

Гастроли завершатся 9 ноября спектаклем "Крик Лангусты" Д. Марелла с участием Рутберг и Ильина.