Антология "Страна поэта" представила Есенина на 69 языках народов России

Проект приурочили к 130-летию со дня рождения поэта

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Электронную антологию переводов произведений Сергея Есенина на 69 языков народов России "Страна поэта" собрали ко Дню народного единства. Проект приурочен к 130-летию со дня рождения поэта, сообщили организаторы.

В антологию вошли более 200 текстов Есенина. Часть переводов нашли в книгах, часть предоставили библиотеки. Специально для проекта сделали 98 новых переводов. Впервые произведения перевели на чукотский и эскимосский языки.

"Кто как не Есенин может объединить людей, чтобы показать уникальный национальный состав страны. Чтение произведений на народных языках - возможность связать разные культуры и сделать шаг к их сохранению", - отметил инициатор проекта, поэт Александр Вулых.

"Литературная газета" - организационный партнер, Сбер - генеральный партнер проекта. В рамках "Страны поэта" созданы видеоролики, где люди читают стихи Есенина на разных языках. Ролики доступны в сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте". Антология продолжит пополняться на сайте проекта.

Впервые антология "Страна поэта" была создана в 2024 году и посвящена 225-летию А. С. Пушкина. В рамках проекта были собраны переводы более 60 стихов, поэм и сказок классика на 92 национальных языках.