Под Великим Новгородом покажут спектакль-инсталляцию по "Братьям Карамазовым"

Постановку представят в 2026 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского намерены в 2026 году в доме-музее писателя в городе Старая Русса Новгородской области впервые представить спектакль-инсталляцию по мотивам романа "Братья Карамазовы". Об этом сообщила журналистам программный директор фестиваля Светлана Бердичевская.

"Мне кажется, мы освоили этот формат, и мы решили продолжить, сделать вторую серию на следующий год. Потому что кроме книги Николая Ставрогина в Московском художественном театре, автором и составителем которой является профессор школы студии МХАТ Ольга Егошина, у нее есть книга "Братья Карамазовы". И не сыграть, не сделать это в музее братьев Карамазовых и Старой Руссе, наверное, будет просто преступлением, без наказания, правда. И мы решили, что если все получится, то мы сделаем вторую серию и в этом же формате представим уже спектакль "Братья Карамазовы" в следующем году в Старой Руссе", - сказала Бердичевская.

Такое решение принято по итогам предпремьерного показа спектакля-инсталляции "Николай Ставрогин. Пролог к премьере", который с аншлагом прошел на днях в рамках фестиваля в этом году. Генеральный продюсер фестиваля Максим Королев совместно с директором новгородского музея-заповедника Сергеем Брюном достигли договоренности о том, чтобы этот спектакль-инсталляция остался в Доме музея Достоевского как минимум до конца года.

"Этот спектакль, эта выставка, этот проект фестиваля - он остается в Великом Новгороде, он будет жить в доме-музее Достоевского. Мы обязательно его повторим и сделаем в Москве. То есть, премьера состоялась в Старой Руссе в доме-музее, и он там останется жить. И, в принципе, мы сейчас с театральным центром на Островном договариваемся, чтобы там его тоже сделать. Это очень классная <..> образовательная получилась, и она полезна не только для людей, которые что-то понимают в театральной теме. Она полезна и для школьников старших классов. Просто там небольшое нужно будет введение сделать. Кто такой Добружинский, кто такой Станиславский. И просто люди, не имеющие отношения к театру, это тоже поймут", - сказал Королев.

Президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков также поддержал этот проект. По его словам, подобные постановки позволяют привлечь внимание аудитории и помочь обывателям посмотреть на классиков как на обычных людей. "На самом деле, это такие же люди, которые и думали так же, и совершали ошибки, ругались, спорили. Это живые люди. И когда мы о классиках говорим, как о живых людях, которые жили среди нас, и живут, то тогда все становится намного ближе, понятней и яснее. Поэтому это прекрасный проект. Иначе, как только мы относимся к ним как к запечатанным в рамках фотографиям, то у нас пропадает интерес общаться с их наследием. А это неправильно, потому что и у нас возникали такие же вопросы, которые возникали у них, возникают такие же споры, как у них", - добавил Пореченков.

О спектакле и фестивале

Спектакль-инсталляция "Николай Ставрогин. Пролог к премьере" - совместный проект международного фестиваля театральных искусств им Ф. М. Достоевского и музея МХАТ при поддержке новгородского музея-заповедника. Драматургическую основу спектакля составили письма, связанные с работой над спектаклем "Николай Ставрогин" по роману Достоевского "Бесы" в Московском художественном театре, премьера которого состоялась в 1913 году. Создатели проекта ставят перед собой задачу воспроизвести творческую и эмоциональную атмосферу процесса рождения спектакля.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его работы в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.

