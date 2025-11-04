Эксперт Бердичевская: семейная программа должна стать частью любого театрального фестиваля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Спектакли, предназначенные для семейного просмотра и одинаково интересные как взрослым, так и детям, должны быть обязательно включены в программы театральных фестивалей в РФ. Такое мнение высказала программный директор международного фестиваля театральных искусств им. Ф. М. Достоевского Светлана Бердичевская на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля, который во вторник завершает свою работу в Великом Новгороде.

"Я против, когда есть формулировка "детский спектакль". Дети никогда не ходят одни на спектакли в театры. Они всегда приходят с родителями. Поэтому спектакль должен равноценно быть интересен как родителям, так и детям. Он должен состоять из нескольких пластов, чтобы что-то считывалось родителями, что-то - детьми, причем разного возраста. Есть такое определение у Юрия Макеева, который делает [спектакль] "Семейная пекарня". Он сказал: "Я делаю спектакли для детей и для детей, у которых есть дети". Это так точно на самом деле. Мне кажется, что это абсолютно верно - двигаться в сторону семейного театра", - сказала Бердичевская.

По ее словам, концепция семейных спектаклей является крайне актуальной для российского общества и "вписывается сейчас и в повестку, и в наши понятия о семейных ценностях". При этом, добавила Бердичевская, в афише театрального фестиваля должна быть предусмотрена и экспериментальная программа.

"Мы привезли спектакль "Красный фонарь" Дмитрия Крестьянкина из Петербурга. Это спектакль экспериментальной формы, потому что он в Петербурге играется в Театральном музее, в аутентичном пространстве. Я смотрела на реакцию публики, но поняла, что новгородский зритель готов к такому эксперименту. Люди даже начали двигаться под музыку. Думаю, что мы тоже будем двигаться в этом направлении: потихоньку знакомить новгородского зрителя с тем, что есть другой театр", - сказала программный директор фестиваля.

Авторы спектакля "Красный фонарь" позиционируют его как "эпистолярное действие" о том, как ощущает себя театр во времена рушащейся империи, что чувствует человек внутри этого театра. Отправной точкой замысла стали воспоминания последнего директора императорских театров Владимира Теляковского, прослужившего в этой должности почти 20 лет и отправленного в отставку весной 1917 года. Из его писем и дневников складывается картина жизни людей искусства накануне революции.

О фестивале

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его работы в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.