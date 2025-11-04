В Новгороде на фестивале в программе "Перспектива" победил эскиз спектакля "Три"

В состав жюри вошли историк театра, ректор ВТУ им. Щепкина Борис Любимов, директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, театральный режиссер Нина Чусова, режиссер, а также актер театра Дмитрий Сердюк

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Победителем конкурсной программы "Перспектива", которая прошла в рамках международного фестиваля театральных искусств им. Ф. М. Достоевского, стал эскиз спектакля "Три" от режиссера Екатерины Половцевой, передает корреспондент ТАСС.

Театральные коллективы показывали свои незаконченные работы экспертам жюри, которые выбрали лучших. Победитель получит денежный приз для завершения постановки своего спектакля.

"[Победитель] - "Три". <...> В этом году победителя ждет специальный приз от партнера фестиваля театра "На Страстном". Это две недели репетиций в репетиционном зале и три дня репетиций на основной сцене. Это отличное подспорье, весомый подарок для молодого коллектива. И главный приз - один миллион рублей, который победитель должен потратить на завершение спектакля", - сказал генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

Жюри рассмотрело ряд заявок, в их числе: спектакль Общества любителей одного узкоколейного паровоза "Вверх пятами" - режиссер Ирина Криворукова, инсценировка сказки А. С. Пушкина "Золотой петушок" от художественного руководителя частного театра "Револьвер", режиссера Сергея Власова, эскиз "Старые фокусы" по мотивам пьесы А. Н. Арбузова "Старомодная комедия", в котором режиссер и актриса Юлия Хлынина обратилась к советской классике.

"Любой эксперимент в любой технике - это хорошо. Главное, чтобы это действовало на зрителя, чтобы зритель подключался к той энергии, которая находится на площадке, а для того, чтобы она появлялась нужна идея, которая заражает всех участников спектакля, а также всех зрителей", - сказал президент фестиваля Михаил Пореченков.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. XXIX Международный фестиваль театральных искусств Ф. М. Достоевского проходил в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября. ТАСС - генеральный информационный партнер.