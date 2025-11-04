В Москве прошла премьера фильма "Огненный мальчик" Надежды Михалковой

Роли исполнили Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко, Оксана Суркова и другие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьера фильма "Огненный мальчик" режиссера Надежды Михалковой состоялась в кинотеатре "Художественный" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Спасибо большое, я очень благодарна всей съемочной группе, всем, кто пришел. Я хотела бы сказать одно - все, кто здесь стоят, все, кто были причастны к созданию этого фильма, они вложили часть своей любви, и это самое главное. Если вы почувствуете с экранов, хотя бы на секунду, вложенную нами любовь, то у нас все получилось", - сказала со сцены режиссер, продюсер и сценарист Михалкова.

По сюжету избалованный и одинокий Макс (Денис Косиков) живет в мире, где все решено за него - престижное образование, успешная карьера, безупречная биография. Однако одна роковая ночь в клубе меняет все. Юноша оказывается втянутым в трагические события, которые ставят под угрозу политическое будущее его матери.

Роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко, Оксана Суркова и другие. В широкий прокат в России картина выйдет 6 ноября.