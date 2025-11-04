Ансамбль имени Александрова выступит в Петербурге с программой "Мы вместе"

В программе прозвучат песни Великой Отечественной войны и песни о войне, ее героях и их подвигах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступит в Петербурге с программой "Мы вместе". Концерты пройдут 5 и 6 ноября на сцене Большого концертного зала "Октябрьский".

Ансамбль приезжает на гастроли в полном составе, более 150 человек.

"Мы всегда рады приезжать в Санкт-Петербург. Особое значение для нас имеют выступления в городе-герое Ленинграде в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества. Мы привезли специальную программу, в которой прозвучат песни Великой Отечественной войны и песни о войне, ее героях и их подвигах", - сказал корреспонденту ТАСС начальник ансамбля - художественный руководитель заслуженный артист России Геннадий Саченюк.

Он отметил, что в репертуаре коллектива есть произведения, которые неразрывно связаны с Ленинградом. В программу "Мы вместе" вошли две лирические песни Василия Соловьева-Седого на стихи Александра Чуркина: "Город над вольной Невой" и "Вечер на рейде". "Эти песни - признание в любви Ленинграду, наше искреннее послание всем тем, кто придет на наши концерты в зал "Октябрьский", - заключил руководитель коллектива.

Ансамбль неоднократно выступал в Санкт-Петербурге, в том числе в Большом зале филармонии по личному приглашению маэстро Юрия Темирканова. Особым событием в летопись коллектива вошел концерт на палубе крейсера "Аврора", посвященный 75-летию Великой Победы.