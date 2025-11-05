Мединский: "Бриллиантовая бабочка" отличается от "Оскара" свободой для созидания

Для закрепления премии в киноиндустрии нужно проделать большую работу, добавил помощник президента

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" отличается от других премий самостоятельностью и свободой для созидания, заявил в беседе с ТАСС помощник президента РФ Владимир Мединский. Он обратил внимание на то, что ее не стоит относить к аналогам западных наград.

"Наш главный принцип в лозунге кинопремии: "Любая правда без любви есть ложь". Премия создавалась не как аналог западных наград, а как самостоятельная. <…> Основное отличие "Бриллиантовой бабочки" - самостоятельность и свобода для созидания", - сказал он, отвечая на вопрос о различии между "Оскаром" и "Бриллиантовой бабочкой".

Мединский отметил, что для закрепления премии в киноиндустрии необходимо проделать большую работу.

Собеседник агентства добавил, что российская премия не призывает к отказу от участия в других международных кинопремиях. Важно, чтобы для достижения мирового признания участники не шли на "искусственные компромиссы, выхолащивающие художественную ценность произведения и оставляющие взамен лишь гендерные и иные квоты".

В заключение он выразил надежду на то, что "Бриллиантовая бабочка" станет более значимым источником мотивации для режиссеров евразийского пространства и площадкой свободного художественного высказывания.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты - эквивалент $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях.