ПФКИ открыл прием заявок на создание музыкального контента для детей и молодежи

Отбор проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил о старте третьего специального отбора проектов по созданию музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи. Отбор проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети", сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Президентский фонд культурных инициатив объявляет о старте третьего специального отбора на создание музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи в рамках национального проекта "Молодежь и дети", - говорится в сообщении.

Подать заявку можно с 5 по 25 ноября на сайте контент.пфки.рф. Реализация проектов, успешно прошедших все конкурсные этапы, запланирована на период с 1 марта по 1 ноября 2026 года. Участвовать могут продюсеры, исполнители, авторы песен, композиторы, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели.

"По итогам первых отборов и уже выпущенных треков и клипов мы видим большой интерес к качественному ценностно-ориентированному музыкальному контенту для детей и молодежи. Клипы и треки набирают миллионы прослушиваний и просмотров, заходят в ротацию на радио и эфир музыкальных телеканалов, сняты уже тысячи пользовательских вертикальных видео, где звуковой дорожкой стал контент, поддержанный ПФКИ", - сказал генеральный директор фонда Роман Карманов, слова которого приводят в пресс-службе. В день старта конкурса состоится онлайн-вебинар, который проведет сам Карманов. Трансляция веб-семинара, в рамках которого представят условия участия, начнется 5 ноября в 10:00 мск в официальных сообществах фонда в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", а также на канале Rutube.

Певица Елизавета Долженкова поделилась с ТАСС, что музыкальные отборы ПФКИ стали для нее точкой творческого роста. "Активно создается контент, наполненный очень важными смыслами, и он, что приятно любому артисту, вмиг находит огромный отклик. Именно так появились клипы на песни "Косы" и "Чудо чудное", которые полюбились миллионам - первый уже преодолел отметку в 6 млн просмотров, зашел в тренды в социальных сетях, и это невероятно вдохновляет", - рассказала певица.

Условия участия

Заявки принимаются по пяти тематическим направлениям: "Страна возможностей", "Герои прошлого, настоящего и будущего", "Семья - наша сила", "Единство народов России" и "Культурный код". Фонд предоставит финансовую поддержку для записи музыкальных треков, съемки клипов, муд- и лирик-видео, а также для трансляции концертов. Средства могут идти не только на создание, но и на публикацию и продвижение музыкальных продуктов среди аудитории от 6 до 35 лет через отечественные медиа-ресурсы.

После экспертного рассмотрения финалисты представят свои идеи перед комиссией и продюсерским комитетом, а также получат шанс доработать музыкальные продукты с учетом рекомендаций профессионалов музыкальной индустрии. Проекты-победители заключат договоры с фондом и смогут приступить к созданию контента. При ПФКИ действует экспертная комиссия под председательством народного артиста РФ Игоря Бутмана. Также создан продюсерский комитет, возглавляемый генеральным директором "Газпром-медиа радио" Юрием Костиным, в который вошли профессионалы музыкальной индустрии.

В 2025 году ПФКИ провел два аналогичных отбора, по итогам которых поддержку на сумму 1,1 млрд рублей получили 147 проектов. В рамках них будут созданы 776 песен, 327 клипов, 272 муд-видео и проведены пять концертных трансляций.