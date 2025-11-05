Путин пообещал поддержать фестиваль документального кино "Время наших героев"

Президент пообещал руководителю фестиваля и председателю общества "Маяки дружбы" Руслану Гусарову дать необходимое поручение

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти поддержат фестиваль "Время наших героев", запущенный RT.doc. Дать необходимое поручение пообещал руководителю фестиваля и председателю общества "Маяки дружбы" Руслану Гусарову президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

Гусаров попросил о государственной поддержке мероприятий, организации кинопоказов, творческих встреч в школах и вузах, а также помощи в организации фестиваля и за рубежом.

"Мы постараемся поддержать ваше предложение, - отреагировал президент. - Надо будет просто соответствующим образом это оформить - и в виде поручения правительству проработать".