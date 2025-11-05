В Москве прошла премьера первого снятого в Авдеевке художественного фильма

Главным героем фильма является итальянский журналист Алессандро, который приезжает в Донбасс, чтобы найти своего друга детства Колю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьера первого художественного фильма "Друзья", эпизоды которого сняты в Авдеевке ДНР, прошла в Национальном центре "Россия". Картина посвящена всем потерянным детям войны, сообщил ТАСС продюсер фильма Артем Иванов.

"В Национальном центре "Россия" состоялась премьера короткометражного художественного фильма "Друзья". Это второй фильм цикла новелл "Русский Ренессанс" и первый художественный фильм, эпизоды которого сняты в Авдеевке. Фильм снят двумя выпускниками Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова: режиссер Мария Андреева, продюсер - Артем Иванов, креативным продюсером выступила Алена Август", - рассказал собеседник агентства.

Главным героем фильма выступает молодой итальянский журналист Алессандро, который приезжает в Донбасс, чтобы найти своего друга детства Колю. Фильм является данью памяти потерянным детям войны и демонстрацией возрождающей миссии России, которая строит мирную жизнь на исторических территориях. Картина фиксирует актуальные события, показывая послевоенную реальность через личную историю и помогая зрителю осмысливать современность. Съемки проходили в реальных локациях разрушенных в результате боевых действий зданий.

По словам режиссера, во время подготовки к съемкам журналист Андреа Лучиди, который недавно получил гражданство России, поделился образцами документов, которые были взяты за основу для создания реквизита. Именно эти документы проверяли в кадре, когда главный герой по сюжету пересекал границу.

Заместитель председателя правительства - руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева поблагодарила команду проекта. "Хочу сказать огромное спасибо за то, что вы не стали ждать удобного времени для съемок. Ведь в вашем фильме есть кадры тех строений, мест, которые можно больше уже никогда не увидеть. Эта картина - только начало огромной летописи", - отметила она.

Кинематографисты создают новый стиль в российском кинематографе - "Русский Ренессанс". Для него характерно смешение документальной фактуры, разрушенных во время боевых действий локаций и съемки с профессиональными актерами. Следующая новелла из цикла "Русский Ренессанс" - "Звук.80" в настоящее время находится в разработке. Особенность поэтического фильма заключена в том, что картина будет строиться на создании трека из звуков Донецка.