В Московском планетарии дебютировал спектакль "Коперник"

Это было первое в России представление, использующее полнокупольный формат

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский планетарий представил первый в России полнокупольный мультимедийный спектакль, рассказывающий о личности и исследованиях Николая Коперника, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом премьерного спектакля зрителям предлагалось пройти по маршруту карты-путеводителя, первым пунктом которой было кафе планетария, где можно было съесть бутерброд, придуманный Коперником для борьбы с эпидемией в осажденном рыцарями Тевтонского ордена в 1520 году Ольштынском замке. В музее Урании гостям нужно было найти кратер "Коперник" на Луне, изучить кабинет астронома и полистать книгу Коперника "О вращении небесных сфер", над которой он трудился почти 40 лет.

"Коперник первым смело заявил, что Земля вращается вокруг Солнца. Его научное открытие - гелиоцентрическая система - изменила не только науку, но и философию, религию и саму картину мира. Постановка не только рассказывает об уникальной судьбе ученого, но и поднимает важные вопросы о том, как устроена Вселенная, какое место в ней занимает человек", - пояснили ТАСС в планетарии.

По словам генерального директора Московского планетария Виталия Тимофеева, первая постановка в рамках созданного осенью "Научного звездного театра" раскрывает в числе прочих тему верности научным убеждениям. При этом мультимедийный формат спектакля, в котором задействован купол Большого звездного зала, представляет собой новый язык, помогающий вести со зрителем живой разговор о том, что за каждым научным открытием стоит человек с уникальной судьбой.

"В ближайшие годы "Научный звездный театр" представит серию возрожденных исторических спектаклей, которые посвящены выдающимся ученым: Николаю Копернику, Галилео Галилею и Джордано Бруно. Мы хотим показать, что благодаря смелости и решимости ученых новейшие идеи становились основой прогресса", - отметил Тимофеев, чьи слова приводит пресс-служба планетария.

Технологии и искусство

Спектакли о Копернике, Галилее и Бруно ставились в Московском планетарии до Великой Отечественной войны. Всего в его истории было три звездных театра, действовавших в 1937-1941 гг., 1950-1975 гг. и 1989-1994 гг. Сценография премьерного спектакля, в отличие от довоенных постановок, объединяет живой план и виртуальную цифровую реальность, элементы музыкального, пластического, циркового и иммерсивного искусства. Полнокупольный спектакль создан при поддержке собственной Студии кинопроизводства Московского планетария.

Автором пьесы для спектакля "Коперник" выступила драматург Анастасия Букреева. За постановку взялось творческое объединение "Эскизы в пространстве": режиссеры-постановщики Дмитрий Максименков и Дмитрий Мышкин, художники-постановщики Ирина Михейшина и Марина Шибаева, композитор Василий Карпов, видеохудожник Дарья Мальцева. Роль Коперника исполняет Илья Белов. Продолжительность постановки - 1 час 15 минут. До конца апреля ее можно будет увидеть еженедельно.

Как сообщила ТАСС руководитель направления развития стратегических проектов и коммуникаций Московского планетария, продюсер "Научного звездного театра" Ирина Мельникова, авторы проекта планируют выпускать премьеры каждый год. Новые постановки будут посвящены и отечественным исследователям.