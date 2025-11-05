В Петербурге стартует международный конкурс хоровых дирижеров

В этом году на участие поступило 96 заявок из разных регионов страны

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. В Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова открывается III Международный конкурс хоровых дирижеров имени профессора Валерия Успенского. Смотр посвящен 100-летию основания кафедры хорового дирижирования и хора Санкт-Петербургской консерватории, сообщили в пресс-службе старейшего музыкального вуза России.

"В этом году на конкурс было подано 96 заявок из разных регионов страны, а также из Белоруссии, Израиля, Казахстана и Китая. В финальную, очную часть допущены 66 конкурсантов", - рассказали в пресс-службе.

Задачей смотра является сохранение и развитие лучших традиций хорового исполнительского искусства, а также обмен творческим, профессиональным опытом и развитие межвузовских связей. Конкурс ориентирован на студентов средних учебных заведений, студентов, ассистентов, стажеров, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений, а также молодых специалистов до 40 лет.

В рамках творческого состязания 8 ноября состоится международная научно-практическая конференция, посвященная юбилею основания кафедры хорового дирижирования, искусству хорового исполнительства. В конференции примут участие спикеры из Санкт-Петербурга, Луганска, Шахты, Улан-Удэ, Минска, Астаны и других городов.

Закрытие конкурса и награждение победителей пройдет 9 ноября в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории.