The Sun: жена принца Гарри Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

По информации газеты, 5 ноября герцогиню Сассекскую заметили на съемках фильма "Близкие друзья" в Пасадине

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Жена британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде спустя восемь лет после завершения своей актерской карьеры. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

По ее информации, 5 ноября герцогиня Сассекская была замечена на съемках фильма "Близкие друзья" (Close Personal Friends) в городе Пасадина (штат Калифорния). Помимо нее, в фильме также сыграют Бри Ларсон, Лили Коллинз, Джек Куэйд и Генри Голдинг. Картина производства кинокомпании Amazon MGM Studios расскажет историю двух влюбленных пар.

"Это важный момент для Меган, который символизирует ее возвращение к тому, что она по-настоящему любит. Она была завалена предложениями, но это показалось ей подходящим, - заявил газете источник в киностудии. - Принц Гарри, разумеется, поддерживает ее и просто хочет, чтобы она занималась тем, что доставляет ей удовольствие".

Маркл получила мировую известность благодаря сериалу "Форс-мажоры" (Suits, 2011-2019), фильмам "Помни меня" (Remember Me, 2010) и "Несносные боссы" (Horrible Bosses, 2011). Она завершила актерскую карьеру в 2017 году незадолго до свадьбы с принцем Гарри.

Герцог и герцогиня Сассекские в январе 2020 года приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.