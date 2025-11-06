"Арена ди Верона" отменила выступление Ильдара Абдразакова в опере "Дон Жуан"

Постановка пройдет в январе 2026 года

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Дирекция фонда "Арена ди Верона" отменила участие российского баса с мировым именем Ильдара Абдразакова в постановке оперы "Дон Жуан". Об этом говорится в соответствующем заявлении учреждения культуры.

"Ильдар Абдразаков не будет петь в опере "Дон Жуан", которая пройдет на сцене Филармонического театра в январе 2026 года", - говорится в коротком заявлении фонда. Какие-либо комментарии по просьбе корреспондента ТАСС там дать отказались.

Однако ликующий пост по поводу этого в Х разместила заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено, которая лично добивалась отмены выступлений российских деятелей культуры в Италии, включая концерт Валерия Гергиева минувшим летом в Казерте.

Ранее этот политик уже помешала выступлению Абдразакова в Неаполе в театре "Сан-Карло". Этот российский артист открывал новый сезон "Ла Скала" в декабре 2022 года в опере "Борис Годунов".