Музыкальный театр им. Шаляпина откроет в Петербурге новую концертную площадку

В день новоселья состоится премьера программы, в которой примут участие ведущие солисты труппы

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Музыкальный театр имени Федора Шаляпина впервые даст концерт на своей новой камерной площадке - в Музыкальной гостиной на Большой Морской, 55. В день новоселья здесь будет исполнена программа "Оперные хиты. Золотая коллекция" при участии ведущих солистов труппы, сообщила пресс-служба театра.

"Особняк на Большой Морской, известный как Дом Карамзиной (Коровиной), - подлинная жемчужина исторического Петербурга. Построенный в начале XVIII века на территории Морской слободы, он обрел свой нынешний облик в 1848 году, когда архитектор Гаральд Боссе перестроил здание для Авроры Карамзиной, добавив второй этаж и изысканные архитектурные детали. В этом виде особняк дошел до наших дней, сохранив атмосферу аристократического Петербурга", - рассказали в пресс-службе.

Основное здание Театра имени Федора Шаляпина на Петроградской стороне закрыто сейчас на капитальную реконструкцию, которая продлится несколько лет. Однако труппа продолжает активную творческую деятельность, показывая премьеры и выступая на различных площадках города, в том числе в Концертном зале Мариинского театра и в Эрмитажном театре. Уже к концу этого года у театра появится еще одна камерная территория - роскошный концертный зал на Английской набережной в здании бывшей Англиканской церкви, чью замечательную акустику высоко оценил побывавший здесь маэстро Валерий Гергиев.