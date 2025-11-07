Минкультуры вручило гранты 13 театральным коллективам

Суммарно на конкурс в сфере театрального искусства поступило более 80 заявок, напомнила министр культуры Ольга Любимова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ подвело итоги грантового конкурса в сфере театрального искусства на реализацию творческих проектов в 2026 году. Гранты получили 13 участников из разных регионов РФ, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Обладателями грантов стали 13 творческих коллективов и организаций из Москвы, Севастополя, республик Дагестан, Карелия и Саха (Якутия), Чеченской и Чувашской республик, Свердловской, Омской, Ленинградской, Вологодской, Ивановской и Курской областей. Из них шесть бюджетных учреждений, шесть автономных и одна некоммерческая организация", - написала она.

Как добавила Любимова, суммарно на конкурс поступило более 80 заявок. Особого внимания, по ее словам, были удостоены проекты, направленные на сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего поколения и популяризацию русской классики. Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры РФ.