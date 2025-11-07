Михалков считает, что европейское кино потеряло суверенитет

По словам режиссера, современная индустрия Европы во многом подчинена политическим и идеологическим критериям

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Европейский кинематограф утратил творческую самостоятельность и стал зависим от идеологических установок. Такое мнение выразил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в беседе с журналистами на церемонии вручения дипломов участников международной кинематографической сессии "Творчество объединяет".

"Беда в том, что европейское кино - это кино, потерявшее свой суверенитет. Вспомните неореализм, "новую волну" во Франции, польское кино, когда-то они были мощными художественными явлениями. А что это все сегодня превратилось?" - сказал он.

По словам режиссера, современная европейская индустрия во многом подчинена политическим и идеологическим критериям. "Для того, чтобы попасть, допустим, на Каннский кинофестиваль, картина должна соответствовать определенным условиям: присутствие представителей меньшинств, обязательные темы, осуждение своей страны. То же самое стало с "Оскаром" - он превратился в премию обкома", - подчеркнул режиссер.

Михалков также обратил внимание на то, что создаваемая им Евразийская академия стремится уйти от подобных рамок и вернуть кино его истинное предназначение. "Мы абсолютно свободны, но в пределах нравственных и национальных основ каждой страны. Культура должна защищать человеческие ценности, а не подчиняться идеологиям", - резюмировал режиссер.