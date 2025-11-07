Мантуров возглавил попечительский совет Всероссийского музея декоративного искусства

На первом заседании участники обсудили вопросы стратегического развития музея, реализацию проектов по популяризации народных художественных промыслов и обозначили приоритетные направления деятельности

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров возглавил попечительский совет Всероссийского музея декоративного искусства, говорится в сообщении правительства РФ.

"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров возглавил попечительский совет Всероссийского музея декоративного искусства. В состав вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнеса, культуры и общественных организаций", - отмечается в сообщении.

На первом заседании участники обсудили вопросы стратегического развития музея, реализацию проектов по популяризации народных художественных промыслов и обозначили приоритетные направления деятельности.

"В 2031 году музей будет отмечать 50-летие со дня основания. К этой юбилейной дате необходимо реализовать комплекс мероприятий, включая работы капитального характера. Имея в виду реконструкцию музея, расширение и модернизацию выставочных площадей и фондохранилищ. Кроме того, качественное обновление должно охватить сопутствующую музейную инфраструктуру, которая делает пребывание в нем более комфортным и привлекательным для посетителей. Особый акцент надлежит сделать на укреплении материальной базы реставрационных местерских и пополнении коллекций. Эти и многие другие задачи содержатся в проекте концепции развития музея", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

По словам заместителя министра культуры Андрея Малышева, в музее представлена уникальная коллекция произведений декоративно-прикладного искусства - от аутентичных народных промыслов до предметов современного дизайна.

"Как определил наш председатель - сегодня, навстречу юбилею, нам нужно двигаться одновременно в двух направлениях: усовершенствовать текущую деятельность - наращивать выставочную, издательскую работу, реализовывать цифровые проекты и, с другой стороны, готовиться к модернизации нашей инфраструктуры - здания, его оснащения, благоустройство территории", - отметила директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.