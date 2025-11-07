Умер режиссер Ли Тамахори, снявший фильм про Джеймса Бонда

Всего он снял 16 кинокартин

СИДНЕЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший фильм о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас" (Die Another Day, 2002), умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand (RNZ).

Тамахори умер дома в окружении близких, говорится в сообщении семьи режиссера, которое приводит радиостанция.

Режиссер дебютировал в кино, сняв фильм "Когда-то были воинами" (Once Were Warriors, 1994). Международное признание Тамахори получил благодаря фильму про Джеймса Бонда "Умри, но не сейчас", а также кинокартинам "Скала Малхолланд" (Mulholland Falls, 1995) и "Двойник дьявола" (The Devil's Double, 2011).

Ли Тамахори родился в 1950 году в Веллингтоне в Новой Зеландии. Всего режиссер снял 16 фильмов.