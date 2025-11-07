В Зарядье прошел гала-концерт к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой

На сцене выступили солисты крупнейших театров страны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Гала-концерт к 100-летию со дня рождения народной артистки СССР, балерины Майи Плисецкой состоялся в концертном зале "Зарядье", передает корреспондент ТАСС. На сцене выступили солисты крупнейших театров страны.

"В ноябре исполняется век, век жизни и творчества неповторимой Майи Михайловны Плисецкой, prima ballerina assoluta (титул, присваиваемый прима-балерине, выделявшейся на фоне других ведущих артисток своей эпохи - прим. ТАСС). Ее танец - чистая магия, а характер - сплав силы и изящества. Она стала источником нового ощущения танца и иконой стиля двадцатого века. Этот вечер мы посвящаем ей", - сказал со сцены ведущий вечера.

В программу концерта вошли культовые постановки из репертуара Плисецкой. Среди них - "Кармен-сюита", "Вальпургиева ночь", "Дон Кихот", "Спящая красавица". На сцене было установлено 5 LED-экранов, на которых демонстрировались соответствующие исполняемому танцу декорации. Гала-вечер собрал ведущих артистов Большого театра, Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Мариинского театра, Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, Красноярского театра оперы и балета и Приморской сцены Мариинского театра.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК "Росконцерт". Организатором выступила автономная некоммерческая организация "Новый век".