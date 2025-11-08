В Москве прошла премьера спектакля "Святая Анна"

Его подготовка шла больше пяти лет

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьера мюзикла "Святая Анна" в постановке режиссера народного артиста России Юрия Александрова состоялась в театре Российской Армии, передает корреспондент ТАСС.

Работа над спектаклем длилась более пяти лет. Музыку к постановке написал народный артист РФ композитор Максим Дунаевский, который назвал это сочинение "венцом своего творчества".

"Это достойный венец моего творчества, к которому я шел долго. На сегодняшний день это моя лучшая работа - всеобъемлющая. Здесь соединилось все, что мне близко: симфоническая мощь, эмоциональная глубина, человеческая драма и светлая надежда. Эта музыка о людях, которые, несмотря на испытания, совершают подвиг во имя своей страны", - отметил Дунаевский.

По словам композитора, сюжет спектакля основан на героической истории российских исследователей, открывших Северный морской путь в канун Первой мировой войны. "Это потрясающая, трогающая до глубины души история о людях, совершивших подвиг во имя страны. В ней столько эмоций и света, что отступать было некуда - я просто нырнул в эту тему и понял, что это лучшее мое сочинение", - сказал он.

Режиссер постановки Юрий Александров подчеркнул, что "Святая Анна" - это история о любви, бесстрашии и подвиге, которая, по его словам, "сегодня особенно нужна стране". "Большая сцена Театра Армии дает этой истории объем и воздух, а музыка Максима Дунаевского - глубину и смысл", - отметил он.

Премьера спектакля приурочена к 180-летию Русского географического общества. Изначально одноактовая пьеса появилась в рамках режиссерской лаборатории, автором которой стал 20-летний Иван Гут. Позже над либретто работали Елена Исаева и Михаил Бартенев. Главные роли исполнили лауреаты национальной театральной премии "Золотая маска" Иван Ожогин и Дмитрий Ермак. В постановке также заняты артисты Театра Российской Армии: Игорь Марченко, Наталья Лоскутова, Антон Морозов, Жанетт Гурская и другие. Премьеры спектакля также пройдут на Большой сцене Театра Российской Армии 8 и 9 ноября.