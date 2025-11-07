В Москве завершилась международная киносессия "Творчество объединяет"

Проект объединил молодых режиссеров из восьми стран

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международная кинематографическая сессия "Творчество объединяет", стартовавшая 20 октября, завершилась в Москве открытым показом короткометражных фильмов и церемонией вручения дипломов участникам в кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент ТАСС.

"Проект "Творчество объединяет" стал примером того, как идея доверия и сотрудничества между странами воплощается в конкретных делах. Для Российского фонда культуры важно поддерживать такие инициативы, где талант, традиция и взаимное уважение становятся естественной основой общения", - сказала генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина, приветствуя собравшихся. Она отметила, что киносессия дала участникам не только профессиональные навыки, но и возможность завести новые контакты и найти партнеров для совместной работы в будущем.

Сессия объединила молодых режиссеров из восьми стран, поддержавших инициативу создания Евразийской академии кинематографических искусств и кинопремии "Бриллиантовая бабочка". За три недели десять кинематографистов из Индонезии, Турции, Кубы, Пакистана, Казахстана, Белоруссии, Армении и Узбекистана подготовили собственные короткометражные картины под руководством российских мастеров киноиндустрии, в число которых вошли Владимир Хотиненко, Владимир Алеников, Николай Флотский и другие. Продюсерами картин стали выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, а актерами - студенты ее актерской мастерской. Все короткие метры, созданные в рамках сессии, были показаны на церемонии закрытия.

В заключительном слове председатель Российского фонда культуры Никита Михалков отметил, что принципом Евразийской киноакадемии является уважение к человеческим, национальным, религиозным ценностям - "всему тому, что сегодня вынуждено за себя бороться". "Сегодня в рамках кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялось замечательное мероприятие - международная киносессия "Творчество объединяет": мы посмотрели десять короткометражных картин молодых режиссеров разных стран - и не было ни одной бессмысленной! Это и есть ключевая суть нашего стремления", - заключил он.

О премии

Первое вручение премии пройдет 27 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация - $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".