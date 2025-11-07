Театр Вахтангова первым представит новый спектакль по роману Юрия Слепухина

Прежде произведения этого писателя нигде не были инсценированы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представляет новый спектакль своего главного режиссера Анатолия Шульева "Первая любовь последнего года", поставленный по роману Юрия Слепухина "Перекресток". Прежде произведения этого писателя нигде не были инсценированы, сообщили ТАСС в пресс-службе Вахтанговского театра, добавив, что премьерные показы пройдут 8, 9, 25, 26 ноября на Симоновской сцене (зал "Амфитеатр").

"Юрий Григорьевич Слепухин (1926-1998) - советский и российский писатель с драматичной судьбой и обширным литературным наследием, которое и сегодня продолжает свой путь к читателю. Его произведения не имеют ни сценической, ни кинематографической судьбы. Наш спектакль "Первая любовь последнего года" - это первое появления прозы Слепухина на театральной сцене", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что роман "Перекресток", положенный в основу спектакля, был завершен писателем в 1949 году и опубликован в 1962 году. Впоследствии он стал первым в тетралогии романов Слепухина, посвященных судьбам людей в годы перед и во время Великой Отечественной войны.

Для четверых друзей будущее еще сияет ослепительной яркостью. Бойкая Таня грезит о славе писательницы, принципиальный Сережа - о заводах-автоматах, скромная умница Люся видит себя ученым, а Володя разрывается между расчетами ракетных двигателей и тайнами реинкарнации, задаваясь вопросом: сколько жизней нужно, чтобы долететь до Марса?

"Первая любовь последнего года" - спектакль по мотивам романа Юрия Слепухина "Перекресток", с которым я познакомился пять лет назад. Он произвел на меня сильное впечатление, и я хотел его поставить со своими студентами. Но тогда не получилось осуществить эту идею. И вот теперь с молодым поколением вахтанговцев мы обратились к этой истории о жизни обыкновенных юношей и девушек накануне будущей страшной войны, которая не где-то там, а тут, рядом, обрушивается на них, меняя и мир, и их самих", - говорит режиссер Шульев.

Он также выступил соавтором инсценировки, осуществленной совместно с Сергеем Плотовым. В числе составляющих спектакля - сценография Максима Обрезкова, костюмы Марии Даниловой, музыка Полины Шульевой. В ролях заняты Егор Разливанов, Анна Ляхова, Григорий Здоров, Марфа Пашкова, Артем Гурин, Ирина Калистратова, Вера Новикова, Михаил Коноваленков.