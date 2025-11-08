Володин и Матвиенко поздравили алма-атинский театр имени Сац с 80-летием

Свои поздравления театру прислали также министр культуры Ольга Любимова и артисты Леонид Якубович и Николай Басков

АЛМА-АТА, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Ольга Любимова и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поздравили алма-атинский театр имени Сац с 80-летием. Об этом сообщила пресс-служба театра. Также свои поздравления прислали артисты Леонид Якубович и Николай Басков.

В министерстве культуры и информации Казахстана сообщили, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил группу работников театра орденами и медалями.

"Ваше многогранное творчество содействует культурному развитию страны, утверждению в нашем обществе ценностей созидания и гуманизма", - говорится в поздравлении казахстанского лидера, которое зачитала глава Минкульта республики Аида Балаева на торжественном мероприятии на сцене театра "Астана Балет".

Юбилей Государственного академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац отметили 7 ноября. В 1945 году первый театр для детей и юношества в Казахстане основала легендарная режиссер Наталия Сац.

В октябре в Москве впервые прошли гастроли алма-атинского театра.